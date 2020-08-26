Макрофаги є певною обороною імунного захисту від патогенів. Виявилось, це складніший процес, ніж вважали досі, і на їх програмування впливають певні білки. Висновки біологів стосуються роботи легенів, серця, мозку та інших органів, в яких може виникнути дисбаланс запальних і протизапальних клітин.

Нове дослідження фахівців з Університету штату Іллінойс свідчить про те, що програмування макрофагів — складне явище. Вчені виявили, що його запускає не тільки імунна система, а й середовище, в якій живуть макрофаги. Вони продемонстрували, що важливу роль в програмуванні макрофагів грають ендотеліальні клітини легенів, пише Science Daily.

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Макрофаги – що це? Макрофаги — білі кров'яні тільця, які, в залежності від отриманої від імунної системи сигналу спеціалізуються або на підвищенні, або на придушенні запалення. Це регульоване програмування дозволяє організму боротися з інфекціями, а після – знижувати імунну реакцію і відновлювати тканини.

Макрофаги допомагають запобігати надмірний і небезпечний імунній відповіді, яка відбувається, зокрема, під час гострого респіраторного дистрес-синдрому чи COVID-19.

Що виявили вчені

Вчені проаналізували білки, які виконують функцію хімічних сигналів, і виявили, що один з них – Rspondin3 – виділяється при високому рівні запальних ушкоджень і бере участь в програмуванні макрофагів.

Видаливши ген, який відповідає за Rspondin3, вчені побачили, що макрофаги перестали гальмувати запалення, і це негативно позначилося на стані легенів.

Попри те, що дослідження фокусувалася на легенях, його результати можуть стосуватись і на інші органи — серце, кишківник, мозок і печінку — де імунні клітини можуть викликати пошкодження, якщо порушений баланс між запальними та протизапальними клітинами.