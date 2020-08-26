Макрофаги являются определенной обороной иммунной защиты от патогенов. Оказалось, это более сложный процесс, чем считали до сих пор, и на их программирование влияют определенные белки. Выводы биологов касаются работы легких, сердца, мозга и других органов, в которых может возникнуть дисбаланс воспалительных и противовоспалительных клеток.

Новое исследование специалистов из Университета штата Иллинойс свидетельствует о том, что программирование макрофагов — сложное явление. Ученые обнаружили, что его запускает не только иммунная система, но и среда, в которой живут макрофаги. Они продемонстрировали, что важную роль в программировании макрофагов играют эндотелиальные клетки легких, пишет Science Daily.

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Макрофаги – что это? Макрофаги — белые кровяные тельца, которые, в зависимости от полученного от иммунной системы сигнала, специализируются либо на повышении, либо на подавлении воспаления. Это регулируемое программирование позволяет организму бороться с инфекциями, а после – снижать иммунную реакцию и восстанавливать ткани.

Макрофаги помогают предотвращать чрезмерный и опасный иммунный ответ, который происходит, в частности, во время острого респираторного дистресс-синдрома или COVID-19.

Что обнаружили ученые

Ученые проанализировали белки, которые выполняют функцию химических сигналов, и обнаружили, что один из них – Rspondin3 – выделяется при высоком уровне воспалительных повреждений и участвует в программировании макрофагов.

Удалив ген, который отвечает за Rspondin3, ученые увидели, что макрофаги перестали тормозить воспаление, и это негативно сказалось на состоянии легких.

Несмотря на то, что исследование фокусировалось на легких, его результаты могут налагаться и на другие органы — сердце, кишечник, мозг и печень, где иммунные клетки могут вызвать повреждения, если нарушен баланс между воспалительными и противовоспалительными клетками.