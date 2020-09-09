Неврологи виявили, що високий тиск і діабет другого типу можуть знижувати швидкість мислення і погіршувати пам'ять людини. Вчені перевірили це на пацієнтах середнього віку.

Згідно з результатами нового дослідження неврологів з Оксфордського Університету, підвищений кров’яний тиск і діабет другого типу можуть порушувати роботу мозку у людей середнього віку.

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Вчені вивчили МРТ-скани близько 22 тисячі учасників дослідження віком 44−70 років, і порівняли їх з розумовими можливостями цих людей.

Виявилося, що у групі учасників, які регулярно скаржились на підвищений тиск, когнітивна діяльність була на порядок нижче, ніж у тих, хто не відчував проблем з тиском.

Нам вдалось виявити, що як на обсяг мозку у лобно-тім'яній мережі, так і на цілісність зв'язків білої речовини між регіонами впливають фактори ризику, пов'язані з кровопостачанням вашого мозку,

— заявили автори роботи.

До того ж учені виявили, що у 5% учасників з діабетом другого типу теж виявлялися занижені когнітивні функції.

Неврологи уточнили, що майже половина дорослого населення у США має високий кров'яний тиск, а приблизно 1 з 10 людей — діабет другого типу. Подібні дослідження можуть допомогти вченим заздалегідь виявити пошкодження мозку і запобігти розвитку інших серйозних захворювань.

Лікування навіть незначно підвищеного артеріального тиску можуть вплинути на структуру мозку і швидкість мислення у середньому віці, а також допомогти запобігати розвитку деменції у пізнішому віці,

— резюмували дослідники.