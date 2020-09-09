Неврологи обнаружили, что высокое давление и диабет второго типа могут снижать скорость мышления и ухудшать память человека. Ученые проверили это на пациентах среднего возраста.

Согласно результатам нового исследования неврологов из Оксфордского Университета, повышенное кровяное давление и диабет второго типа могут нарушать работу мозга у людей среднего возраста.

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Ученые изучили МРТ-сканы около 22 тысяч участников исследования в возрасте 44-70 лет, и сравнили их с умственными возможностями этих людей.

Оказалось, что в группе участников, которые регулярно жаловались на повышенное давление, когнитивная деятельность была на порядок ниже, чем у тех, кто не испытывал проблем с давлением.

Нам удалось обнаружить, что как на объем мозга в лобно-теменной сети, так и на целостность связей белого вещества между регионами влияют факторы риска, связанные с кровоснабжением вашего мозга,

– заявили авторы работы.

К тому же ученые обнаружили, что у 5% участников с диабетом второго типа тоже проявлялись заниженные когнитивные функции.

Неврологи уточнили, что почти половина взрослого населения в США имеет высокое кровяное давление, а примерно 1 из 10 человек – диабет второго типа. Подобные исследования могут помочь ученым заранее выявить повреждения мозга и предотвратить развитие других серьезных заболеваний.

Лечение даже незначительно повышенного артериального давления могут повлиять на структуру мозга и скорость мышления в среднем возрасте, а также помочь предотвращать развитие деменции в более позднем возрасте,

– резюмировали исследователи.