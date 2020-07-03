З'являється все більше досліджень, які доводять, що підвищений рівень заліза в мозку пов'язаний з паталогічними ознаками хвороби Альцгеймера, а саме є причиною накопиченням амілоїдів і тау-білків. Європейські вчені розробили новий підхід до вимірювання цього показника і представили чіткі зв'язку між зниженням когнітивних здібностей і рівнем заліза.

Роботу вчених опублікував науковий журнал Radiology, пише New Atlas. Йдеться про те, що метод представив найчіткіші наразі докази зв'язку хвороби Альцгеймера з рівнем заліза в мозку.

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Суть методу

Вчені зробили сотню МРТ пацієнтів з цим діагнозом і порівняли їх зі знімками 100 здорових людей такого ж віку. Близько 50 осіб з групи з Альцгеймером спостерігали додатково протягом 17 місяців, щоб оцінити кореляцію між когнітивним розладом і рівнем заліза.

В результаті вчені виявили значну акумуляцію заліза в глибинних структурах сірої речовини, а також в скроневих і потиличних частках.

Це не доводить, що накопичення заліза неодмінно має причинно-наслідковий зв'язок у знижені когнітивних здібностей, але вказує на кореляцію між цими двома факторами.

Перспектива дослідження

Вченим все ще не ясно, чи можна впливати на запаси заліза в організмі та чи матиме це терапевтичний зв'язок для пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Однак, дослідження показує, що залізо в певних ділянках мозку може служити діагностичним маркером нейродегенеративних процесів.