Появляется все больше исследований, доказывающих, что повышенный уровень железа в мозге связан с паталогическими признаками болезни Альцгеймера, а именно является причиной накопления амилоидов и тау-белков. Европейские ученые разработали новый подход к измерению этого показателя и представили четкие связи между снижением когнитивных способностей и уровнем железа.

Работу ученых опубликовал научный журнал Radiology, пишет New Atlas. Речь идет о том, что метод представил сейчас самые четкие доказательства связи болезни Альцгеймера с уровнем железа в мозге.

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Суть метода

Ученые сделали сотню МРТ пациентов с этим диагнозом и сравнили их со снимками 100 здоровых людей такого же возраста. За около 50 лицами из группы с Альцгеймером наблюдали дополнительно в течение 17 месяцев, чтобы оценить корреляцию между когнитивным расстройством и уровнем железа.

В результате ученые обнаружили значительную аккумуляцию железа в глубинных структурах серого вещества, а также в височных и затылочных долях.

Это не доказывает, что накопление железа непременно имеет причинно-следственную связь в снижении когнитивных способностей, но указывает на корреляцию между этими двумя факторами.

Перспектива исследования

Ученым все еще не ясно, можно ли влиять на запасы железа в организме и будет ли это иметь терапевтическую связь для пациентов с болезнью Альцгеймера. Однако, исследование показывает, что железо в определенных участках мозга может служить диагностическим маркером нейродегенеративных процессов.