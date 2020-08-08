У Німеччині тепер обов'язково тестуватимуть на COVID-19 всіх мандрівників: з яких країн
Від сьогодні мандрівники, які повертаються до Німеччини з регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом, повинні обов'язково робити тести. Це можна буде зробити просто в аеропорту.
В міністерстві охорони здоров'я Німеччини наголосили, що тести будуть безкоштовними, повідомляє Der Spiegel.
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Я не вірю в дебати про те, що хто може дозволити собі відпустку – може дозволити собі тест. Ми не повинні робити питання тестування соціальним питанням,
– наголосив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.
Для тестування в аеропортах обладнають додаткові лабораторії, а також створять їх в місцях прибуття туристів поїздом або автомобілем. Тих, хто відмовиться їх робити можуть оштрафувати до 25 тисяч євро.
Всі країни з високим ризиком зараження є списку на сайті Інституту Роберта Коха, серед них і Україна. З країн Європейського Союзу у списку є тільки Люксембург і 3 іспанських регіони — Арагон, Каталонія і Наварра.
Коронавірус в Німеччині: статистика
- Загалом в країні захворіли понад 216 тисяч людей.
- Від початку епідемії померли 9 254 хворих, одужали понад 197 тисяч пацієнтів.
- Зараз хворіють понад 9 з половиною тисяч людей, серед них 236 критичних випадків.