Від сьогодні мандрівники, які повертаються до Німеччини з регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом, повинні обов'язково робити тести. Це можна буде зробити просто в аеропорту.

В міністерстві охорони здоров'я Німеччини наголосили, що тести будуть безкоштовними, повідомляє Der Spiegel.

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Я не вірю в дебати про те, що хто може дозволити собі відпустку – може дозволити собі тест. Ми не повинні робити питання тестування соціальним питанням,

– наголосив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

Для тестування в аеропортах обладнають додаткові лабораторії, а також створять їх в місцях прибуття туристів поїздом або автомобілем. Тих, хто відмовиться їх робити можуть оштрафувати до 25 тисяч євро.

Увага! Це також стосується і українців, які прямують до Німеччини.

Всі країни з високим ризиком зараження є списку на сайті Інституту Роберта Коха, серед них і Україна. З країн Європейського Союзу у списку є тільки Люксембург і 3 іспанських регіони — Арагон, Каталонія і Наварра.

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