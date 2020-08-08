В Германии обязательно будут тестировать на COVID-19 всех путешественников: из каких стран
С сегодняшнего дня путешественники, которые возвращаются в Германию из регионов с высоким риском заражения коронавирусом, должны обязательно делать тесты. Это можно будет сделать прямо в аэропорту.
В министерстве здравоохранения Германии отметили, что тесты будут бесплатными, сообщает Der Spiegel.
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Я не верю в дебаты о том, что кто может позволить себе отпуск – может позволить себе тест. Мы не должны делать вопрос тестирования социальным вопросом,
– отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Для тестирования в аэропортах оборудуют дополнительные лаборатории, а также создадут их в местах прибытия туристов поездом или автомобилем. Тех, кто откажется их делать, могут оштрафовать до 25 тысяч евро.
Все страны с высоким риском заражения есть списке на сайте Института Роберта Коха, среди них и Украина. Из стран Европейского Союза в списке есть только Люксембург и 3 испанских региона – Арагон, Каталония и Наварра.
Коронавирус в Германии: статистика
- Всего в стране заболели более 216 тысяч человек.
- С начала эпидемии умерли 9 254 больных, выздоровели более 197 тысяч пациентов.
- Сейчас болеют более 9 с половиной тысяч человек, среди них 236 критических случаев.