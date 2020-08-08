С сегодняшнего дня путешественники, которые возвращаются в Германию из регионов с высоким риском заражения коронавирусом, должны обязательно делать тесты. Это можно будет сделать прямо в аэропорту.

В министерстве здравоохранения Германии отметили, что тесты будут бесплатными, сообщает Der Spiegel.

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Я не верю в дебаты о том, что кто может позволить себе отпуск – может позволить себе тест. Мы не должны делать вопрос тестирования социальным вопросом,

– отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Для тестирования в аэропортах оборудуют дополнительные лаборатории, а также создадут их в местах прибытия туристов поездом или автомобилем. Тех, кто откажется их делать, могут оштрафовать до 25 тысяч евро.

Внимание! Это также касается и украинцев, следующих в Германию.

Все страны с высоким риском заражения есть списке на сайте Института Роберта Коха, среди них и Украина. Из стран Европейского Союза в списке есть только Люксембург и 3 испанских региона – Арагон, Каталония и Наварра.

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