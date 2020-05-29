Германия – в шаге от победы над COVID-19. В стране уже более 164 тысяч больных выздоровели.

Статистика коронавируса

В целом количество выявленных случаев COVID-19 в Германии по состоянию на 29 мая составляет 180 458, информирует издание Bild со ссылкой на Институт Роберта Коха.

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За последние сутки в Германии зафиксировали 741 новый случай коронавируса. Это уже 19-ый день подряд показатель не превышает тысячу. С начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 450 человека.

Как Германия реагирует на вспышку коронавируса