Коронавирус в Германии: в стране фиксируют существенный спад заболевания
Германия – в шаге от победы над COVID-19. В стране уже более 164 тысяч больных выздоровели.
Статистика коронавируса
В целом количество выявленных случаев COVID-19 в Германии по состоянию на 29 мая составляет 180 458, информирует издание Bild со ссылкой на Институт Роберта Коха.
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За последние сутки в Германии зафиксировали 741 новый случай коронавируса. Это уже 19-ый день подряд показатель не превышает тысячу. С начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 450 человека.
Как Германия реагирует на вспышку коронавируса
- Первый случай коронавируса в Германии зарегистрировали 27 января.
- Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно.
- Также Германия первой в Европе начала массовое тестирование людей на антитела к COVID-19. Ученые считают, что люди, переболевшие коронавирусной болезнью, должны иметь антитела к инфекции в крови.
- С 4 мая в ФРГ начали ослабление карантинных ограничений.
- С 16 мая Германия начала ослаблять ограничения на собственных границах и открыла все пункты пропуска. Впрочем окончательно границы государства планируют открыть не раньше 15 июня.