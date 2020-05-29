Німеччина – за крок від перемоги над COVID-19. У країні уже понад 164 тисячі хворих одужали.

Статистика коронавірусу

Загалом кількість виявлених випадків COVID-19 у Німеччині станом на 29 травня становить 180 458, інформує видання Bild з посиланням на Інститут Роберта Коха.

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За останню добу в Німеччині зафіксували 741 новий випадкок коронавірусу та 39 смертей. Це вже 19-ий день поспіль показник не перевищує тисячу. З початку пандемії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 8 450 людей.

Як Німеччина реагує на спалах коронавірусу