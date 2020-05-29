Коронавірус у Німеччині: у країні фіксують суттєвий спад захворювання
Німеччина – за крок від перемоги над COVID-19. У країні уже понад 164 тисячі хворих одужали.
Статистика коронавірусу
Загалом кількість виявлених випадків COVID-19 у Німеччині станом на 29 травня становить 180 458, інформує видання Bild з посиланням на Інститут Роберта Коха.
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За останню добу в Німеччині зафіксували 741 новий випадкок коронавірусу та 39 смертей. Це вже 19-ий день поспіль показник не перевищує тисячу. З початку пандемії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 8 450 людей.
Як Німеччина реагує на спалах коронавірусу
- Перший випадок коронавірусу у Німеччині зареєстрували 27 січня.
- Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня.
- Також Німеччина першою в Європі почала масове тестування людей на антитіла до COVID-19. Вчені вважають, що люди, які перехворіли на коронавірусну хворобу, повинні мати антитіла до інфекції в крові.
- З 4 травня у ФРН розпочали послаблення карантинних обмежень.
- З 16 травня Німеччина почала ослаблювати обмеження на власних кордонах і відкрила усі пункти пропуску. Втім остаточно кордони держави планують відкрити не раніше 15 червня.