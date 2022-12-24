Запахи є досить надійними індикаторами небезпеки. Вони можуть сигналізувати про хворобу людини чи тварини, про присутність токсинів. Неприємні запахи стимулюють захисні поведінкові реакції, викликаючи огиду та прагнення уникнути потенційної загрози.

Також на тему: Який імунітет проти коронавірусу ефективніший: після хвороби чи після вакцинації

Але цим відповідь на них не обмежується. Такі аромати відразу запускають імунну відповідь, посилюючи захист організму. Це продемонструвала нова робота вчених зі шведського Каролінського університету.

Нове дослідження неприємних запахів

Метс Ольсон та його колеги проводили експерименти з 36 здоровими добровольцями. Учасникам пропонували 16 різних запахів, включаючи чотири нейтральних (дистильована вода, мінеральне мастило і так далі) і 12 тих, які зазвичай викликають огиду (ферментованого оселедця, гнилих дріжджів та іншого) і в різних обставинах можуть сигналізувати про хворобу.

Добровольці самостійно оцінювали ступінь своєї відрази за шкалою від нуля до 100. Для більш об'єктивної оцінки вчені також збирали електроміографічні дані про активність мімічних м'язів у відповідь на той чи інший запах. Визначивши ставлення учасників експерименту до різних запахів, вчені знову дали їх добровольцям і цього разу отримували проби слини.

Активація імунітету

У ній вони визначали концентрацію фактора некрозу пухлини TNF-α, а також секреторного імуноглобуліну А (sIgA). TNF-α – білок, який виділяють імунні клітини, що працюють у ротовій порожнині, у відповідь на появу бактерій, стимулюючи захист організм. Аналогічно діє sIgA: він активно виробляється клітинами слизової оболонки, перешкоджаючи закріпленню бактерій і посилюючи процеси запалення.

Робота показала, що контакт із запахами, які викликають огиду, стимулює швидке та значне підвищення кількості TNF-α. Це готує організм для захисту від потенційної небезпеки. Крім того, один з ефектів TNF-α – підвищення чутливості до гіркого смаку, ще одного способу вчасно розпізнати токсичну загрозу.