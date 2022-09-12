Нове дослідження показує, що більшість підлітків не висипаються, і це пов'язано зі збільшенням ваги та ожирінням, це потенційно створює для них проблеми у майбутньому.

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Дослідження сну підлітків

У дослідженні вивчався зв'язок між тривалістю сну та здоров'ям у 1229 іспанських підлітків. Вихідний середній вік учасників становив 12 років з рівною кількістю хлопчиків та дівчаток.

Сон вимірювався протягом семи днів за допомогою портативного активного трекера. Учасники були поділені на категорії з дуже коротким сном (менше 7 годин), з коротким сном (від 7 до 8 годин) та з оптимальним (8 годин і більше).

Надмірна вага та ожиріння визначали за індексом маси тіла. Дослідники розрахували безперервну оцінку метаболічного синдрому в діапазоні від негативних (більш здорових) до позитивних (нездорових) значень, які включали об'єм талії, артеріальний тиск, рівень глюкози та ліпідів у крові.

Зайва вага та брак сну

У 12 років лише 34% учасників спали не менше 8 годин на добу, а у 14 та 16 років цей показник знизився до 23% та 19% відповідно. Хлопчики зазвичай менше сплять. Підлітки, які спали найбільше, також мали якісніший сон, а це означало, що вони менше прокидалися вночі і проводили більшу частину часу уві сні порівняно з тими, хто спав менше. Поширеність надмірної ваги/ожиріння склала 27%, 24% та 21% у віці 12, 14 та 16 років відповідно.

Нині вчені вивчають, чи пов'язані звички поганого сну із надмірним часом перед екраном, що може пояснити, чому підлітки старшого віку сплять ще менше, ніж молодші.