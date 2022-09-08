Про важливість сну для дитячого організму, та як правильно будити діток до школи чи садочка 24 каналу розповіла психологиня пологового будинку "Лелека" Наталія Шевченко.

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Скільки мають спати діти

У кожному віці існує своя добова норма сну:

малюкам до року необхідно спати від 12 до 17 годин на добу;

дітям віком від року до трьох років рекомендується присвячувати сну 11 – 14 годин;

діти дошкільного віку та першокласники (3 – 7 років) повинні спати 10 – 13 годин;

школярі віком від 7 до 14 років мають спати 9 – 11 годин на добу;

підлітки (14 – 17 років) повинні присвячувати сну щонайменше 8 – 10 годин.

Але дітям складно зрозуміти всю важливість та необхідність цього процесу. Тому ввечері вони намагаються якнайдовше відтягнути час відходу до сну, а денний відпочинок діти дошкільного та молодшого віку найчастіше просто ігнорують.

Як вкладати дітей спати

Для того, щоб дитина вставала вранці бадьорою та була наповнена силами потрібно, щоб вона повноцінно відпочила вночі. Тому намагайтеся вкладати сина чи доньку в один і той же час, орієнтуючись на добову норму сну. Наприклад, якщо вам потрібно підняти дитину першокласника о 7 годині, то лягти вона має не пізніше 9 години вечора. Дітей до 8 – 9 років рекомендується вкладати одним із батьків. М'яка іграшка допоможе малюкові швидше заснути та не боятися темряви.

Наталія Шевченко “Обійми чи поцілунок на ніч створюють відчуття безпеки, що сприяє тихому та спокійному сну. Саме через це – велике значення мають створені вами ритуали на ніч”.

Привчіть дитину збиратися на завтра з вечора. Підготувати одяг, скласти рюкзак. І тут головний приклад – це батьки. Як би банально це не звучало, але починати треба з мами й тата.

Пробудження малих дітей

До 8 років дитина повністю копіює своїх батьків: манеру поведінки, слова. Якщо ви чекаєте на дисципліну від дитини – покажіть їй приклад. Розплануйте ранок так, щоб він пройшов без поспіху, але з усіма необхідними процесами.

Золоте правило: спочатку прокидаються батьки, потім дитина. Це мотивує та мобілізує вашу дитину піднятися з ліжка.

Намагайтеся залишити 10 – 20 запасних хвилин, щоб дитина повалялася в ліжку, спокійно прокинулася і при цьому нікуди не запізнилася.

Що стосується пробудження дитини з будильником чи самостійно, то організуйте цей момент так, як буде зручно саме вам та дитині. Деякі діти просять поставити їм будильник, але так само можливий і варіант, коли батьки будять дитину самі.

Можна, наприклад, робити так: ви заходите в кімнату трохи раніше запланованого на підйом часу, за дві – три хвилини. У цей час можна навіть нічого ще не говорити, плавно розсунути штори. Потім починати спокійно і ласкаво будити дитину, говорити, що настав час вставати, звернутися до дитини на ім'я з ніжністю. Це дасть вашій дитині час на те, щоб прокинутися, усвідомити, що настав новий день, організм теж плавно прокинеться від сну.

Чудовим початком ранку є аромати, що доносяться з кухні. Дитину легко підняти з ліжка запахом якоїсь улюбленої страви, яку ви приготували на сніданок.

Якщо у вас є домашні улюбленці, то зазвичай вони добре допомагають розбудити дитину. Вони легко підключаються. Їх навіть не треба про це просити, вони самі приходять до маленького господаря вранці і будять без будильника.

З підлітками складніше

Американський дослідник Кайла Валсторм 20 років вивчала особливості підліткового сну і дійшла висновку, що у дітей в період статевого дозрівання збивається ритм вироблення гормону сну – мелатоніну. Тому підліткам не хочеться спати приблизно до 11 вечора, а встати раніше 8 ранку для них рівносильно тортурам.

Навіть якщо дитина ляже раніше, гормон мелатонін у нього все одно вироблятиметься в належний час. Тому кожен ранок ніби починається з бою: потрібно змусити дитину встати з ліжка і піти в школу.

Наталія Шевченко “Це може сказати про себе майже кожен батько старшокласника. Створюється відчуття, що, досягаючи підліткового віку, дитина автоматично стає невиправним ледарем. Але в реальності все не так. Якщо будильник дзвенить о 6.30 ранку, підліткам здається, що їх просто розбудили посеред ночі”.

Зміни в структурі сну та складності з засинанням підліткам непідконтрольні. Просто змушуючи підлітків лягати спати раніше, ви не вирішите проблему. А ваші стосунки з дитиною ускладняться. Тому маєте знаходити золоту середину.

Підлітка має будити будильник. А не мама, тато чи інші.

Варто слідкувати за правильністю харчування дитини.

Домовляйтесь про гаджети перед сном. Якщо ви станете забороняти – дитина буде намагатися використовувати їх за вашою спиною.

Намагайтесь зберігати спокій. Та дати дитині стільки відповідальності – скільки їй під силу.

Не беріть на себе відповідальність за пробудження сина або дочки вранці. Проспав і спізнився до школи — проблема дитини. Гуляв допізна і не встиг зранку вивчити уроки – це теж проблема дитини.

Це відповідальність дитини. Батьки мають довіряти та бути поряд. Допомагати, коли дитина просить.

Довіряйте дитині якусь важливу справу вранці: приготувати сніданок, прибрати за домашнім вихованцем, допомогти зібрати в дитячий садок молодшого брата чи сестру тощо.

Наприкінці тижня, якщо підліток сумлінно поставився до своїх обов'язків, його можна чимось заохотити.

І памятайте, підлітки, які сплять менше восьми годин на добу, значно частіше схильні до куріння, вживання наркотиків та алкоголю. А також в них може зростати рівень депресії.

Тому слідкуйте за правильним режимом дня, стежте за балансом фізичних та психічних навантажень ваших дітей. І тоді ви забудете про важкі ранкові підйоми.

Пробудження від сну — це "запуск" всіх систем організму, який потребує певного часу. І в кожного це свій час.