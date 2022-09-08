О важности сна для детского организма, и как правильно будить детей в школу или садик 24 каналу рассказала психолог роддома "Лелека" Наталья Шевченко.

Также на тему: Нашли простой способ улучшить сон у школьников

Сколько должны спать дети

В каждом возрасте существует своя суточная норма сна:

малышам до года необходимо спать от 12 до 17 часов в сутки;

детям в возрасте от года до трех лет рекомендуется посвящать сну 11 – 14 часов;

дети дошкольного возраста и первоклассники (3-7 лет) должны спать 10-13 часов;

школьники в возрасте от 7 до 14 лет должны спать 9 – 11 часов в сутки;

подростки (14 – 17 лет) должны посвящать сну не менее 8 – 10 часов.

Но детям сложно понять всю значимость и необходимость этого процесса. Поэтому вечером они стараются дольше оттянуть время отхода ко сну, а дневной отдых дети дошкольного и младшего возраста чаще всего просто игнорируют.

Как укладывать детей спать

Для того чтобы ребенок вставал утром бодрым и был наполнен силами нужно, чтобы он полноценно отдохнул ночью. Поэтому старайтесь укладывать сына или дочь в одно и то же время, ориентируясь на суточную норму сна. Например, если вам нужно поднять ребенка первоклассника в 7 часов, то лечь он должен не позднее 9 часов вечера. Детей до 8 – 9 лет рекомендуется укладывать одним из родителей. Мягкая игрушка поможет малышу быстрее уснуть и не бояться тьмы.

Наталья Шевченко «Объятия или поцелуй на ночь создают чувство безопасности, что способствует тихому и спокойному сну. Именно поэтому большое значение имеют созданные вами ритуалы на ночь”.

Приучите ребенка собираться на завтра с вечера. Подготовить одежду, сложить рюкзак. И здесь главный пример – это родители. Как бы банально это ни звучало, но начинать надо с мамы и папы.

Пробуждение малышей

К 8 годам ребенок полностью копирует своих родителей: манеру поведения, слова. Если вы ждете дисциплины от ребенка – покажите ему пример. Распланируйте утро так, чтобы оно прошло без спешки, но со всеми необходимыми процессами.

Золотое правило: сначала просыпаются родители, затем ребенок. Это мотивирует и мобилизует вашего ребенка подниматься с кровати.

Старайтесь оставить 10 – 20 запасных минут, чтобы ребенок повалялся в постели, спокойно очнулся и при этом никуда не опоздал.

Что касается пробуждения ребенка с будильником или самостоятельно, то организуйте этот момент так, как будет удобно вам и ребенку. Некоторые дети просят поставить им будильник, но так же возможен и вариант, когда родители будят ребенка сами.

Можно, например, делать так: вы заходите в комнату несколько раньше запланированного на подъем времени, за две – три минуты. В это время можно даже ничего еще не говорить, плавно раздвинуть шторы. Затем начинать спокойно и ласково будить ребенка, говорить, что пора вставать, обратиться к ребенку по имени с нежностью. Это даст вашему ребенку время на то, чтобы проснуться, осознать, что наступил новый день, организм тоже плавно проснется ото сна.

Прекрасным началом утра являются доносящиеся из кухни ароматы. Ребенка легко поднять с кровати запахом любого любимого блюда, которое вы приготовили на завтрак.

Если у вас есть домашние питомцы, то обычно они хорошо помогают разбудить ребенка. Они легко подключаются. Их даже не надо об этом просить, они сами приходят к маленькому хозяину по утрам и будят без будильника.

С подростками сложнее

Американский исследователь Кайла Валсторм 20 лет изучала особенности подросткового сна и пришла к выводу, что у детей в период полового созревания сбивается ритм выработки гормона сна – мелатонина. Поэтому подросткам не хочется спать примерно до 11 вечера, а встать раньше 8 утра для них равносильно пыткам.

Даже если ребенок ляжет раньше, гормон мелатонин у него все равно будет производиться в нужное время. Поэтому каждое утро будто бы начинается с боя: нужно заставить ребенка встать с кровати и пойти в школу.

Наталья Шевченко Это может сказать о себе почти каждый родитель старшеклассника. Создается ощущение, что, достигая подросткового возраста, ребенок автоматически становится несправимым бездельником. Но в действительности все не так. Если будильник звенит в 6.30 утра, подросткам кажется, что их просто разбудили ночью”.

Изменения в структуре сна и сложности с засыпанием подросткам не подконтрольны. Просто заставляя подростков ложиться спать раньше, вы не решите проблему. А ваши отношения с ребенком усложнятся. Поэтому должны находить золотую середину.

Подростка должен будить будильник. А не мама, папа или другие.

Следует следить за правильностью питания ребенка.

Договаривайтесь о гаджетах перед сном. Если вы станете запрещать, ребенок будет пытаться использовать их за вашей спиной.

Старайтесь сохранять спокойствие. Но дать ребенку столько ответственности – сколько ему по силам.

Не берите на себя ответственность за пробуждение сына или дочери утром. Проспал и опоздал в школу – проблема ребенка. Гулял допоздна и не успел с утра изучить уроки – это тоже проблема ребенка.

Это ответственность ребенка. Родители должны доверять и быть рядом. Помогать, когда ребенок просит.

Доверяйте ребенку какое-нибудь важное дело утром: приготовить завтрак, убрать за домашним питомцем, помочь собрать в детский сад младшего брата или сестру и т.д.

В конце недели, если подросток добросовестно отнесся к своим обязанностям, его можно чем-нибудь поощрить.

И помните, подростки, спящие менее восьми часов в сутки, гораздо чаще подвержены курению, употреблению наркотиков и алкоголя. А также у них может расти уровень депрессии.

Следите за правильным режимом дня, следите за балансом физических и психических нагрузок ваших детей. И тогда вы забудете о тяжелых утренних подъемах.

Пробуждение от сна – это "запуск" всех систем организма, который требует определенного времени. И у каждого это свое время.