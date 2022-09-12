Новое исследование показывает, что большинство подростков не высыпаются, и это связано с увеличением веса и ожирением, что потенциально создает для них проблемы в будущем.

Как правильно будить ребенка после каникул : советы психологине

Исследование сна подростков

В исследовании изучалась связь между продолжительностью сна и здоровьем у 1229 испанских подростков. Исходящий средний возраст участников составлял 12 лет с равным количеством мальчиков и девочек.

Сон измерялся в течение семи дней с помощью активного портативного трекера. Участники были разделены на категории с очень коротким сном (менее 7 часов), с коротким сном (от 7 до 8 часов) и оптимальным (8 часов и более).

Избыточный вес и ожирение определяли по индексу массы тела. Исследователи рассчитали непрерывную оценку метаболического синдрома в диапазоне от отрицательных (более здоровых) до положительных (нездоровых) значений, которые включали объем талии, АД, уровень глюкозы и липидов в крови.

Лишний вес и нехватка сна

В 12 лет только 34% участников спали не менее 8 часов в сутки, а в 14 и 16 лет этот показатель снизился до 23% и 19% соответственно. Мальчики обычно меньше спят. Наиболее спавшие подростки также имели более качественный сон, а это означало, что они меньше просыпались ночью и проводили большую часть времени во сне по сравнению с теми, кто спал меньше. Распространенность избыточного веса/ожирения составила 27%, 24% и 21% в возрасте 12, 14 и 16 лет соответственно.

В настоящее время ученые изучают, связаны ли привычки плохого сна с чрезмерным временем перед экраном, что может объяснить, почему подростки постарше спят еще меньше, чем младшие.