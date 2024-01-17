Безпліддя – відсутність вагітності після більш ніж 12 місяців спроб зачаття – регулярного сексу з проникненням без використання будь-яких методів контрацепції.

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Щоб підвищити ймовірність зачаття, рекомендується займатися сексом двічі – тричі на тиждень. Особливо це важливо у період овуляції – за 12 – 16 днів до початку менструації. Якщо всі рекомендації дотримані, але вагітність все одно не настає, необхідно звернутися до лікаря – репродуктолога, гінеколога, уролога – для пошуку можливих причин.

Діагностикою безплідності медична наука почала займатися зовсім недавно, ефективні засоби лікування з'явилися ще пізніше. До цього часу людям, які стикалися із труднощами із зачаттям, ніхто не міг допомогти. Доводилося вигадувати свої способи лікування.

Грязьові тампони та труси

Досі у програмах санаторно-курортного лікування гінекологічних захворювань зустрічається грязьове лікування за допомогою введення тампона з "лікувальним" болотом у піхву або носіння трусів, просочених болотом.

Ми не знайшли жодного підтвердження ефективності та безпеки такого методу. У складі "лікувального" бруду може бути все, що завгодно, у тому числі небезпечні для здоров'я жінки мікроорганізми.

Ферменти проти спайок

Має деяку популярність лікування спайкового процесу за допомогою ферменту, який, ймовірно, повинен руйнувати спайки. Доказовою базою цей препарат не має і не використовується у світовій медичній практиці.

Фізіотерапія

Є дослідження, яке говорить про те, що методи мануальної або ручної фізіотерапії збільшують шанси на настання вагітності у жінок з безпліддям. Проте група піддослідних була дуже мала, а дослідження занадто старе, щоб висновки вважалися правдивими.

З того часу багато що змінилося, з'явилися дієві методики лікування. Фізіотерапія не включена в жодні міжнародні рекомендації щодо лікування безпліддя і не вважається методом з доказовою базою.

КОК та ефект скасування

Ефект скасування – методика, яку раніше застосовували як лікування жіночої безплідності. Теорія така: після припинення приймання комбінованих оральних контрацептивів (КОК) організм жінки ніби більше налаштований на зачаття – настає вагітність.

Пізніше з'ясувалося, що приймання КОК ніяк не впливає на фертильність жінки після скасування. Застосування КОК для лікування безплідності суперечить самій їх суті, яка полягає у контрацепції – захисті від настання небажаної вагітності.