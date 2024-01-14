Проблема прееклампсії

Прееклампсія – це ускладнення, яке проявляється у другій половині періоду вагітності, не раніше 20 тижня. Для цієї патології характерні підвищений артеріальний тиск та наявність білка у сечі.

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Деякі вагітні жінки можуть зіткнутися з прееклампсією у формі артеріальної гіпертензії та симптомами функціональної недостатності життєво важливих органів (нирки, серце, мозок, плацента). Смертність матерів при розвитку патології до 28 тижня вагітності збільшується в 12 разів.

Цікаво, що навіть несподівані зміни у способі життя можуть суттєво знизити частоту цього захворювання. Наприклад, оральні статеві контакти корелюють зі значним зниженим ризиком прееклампсії.

Щоб знизити ризик, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вагітним із груп населення з низьким споживанням кальцію з їжею приймати від 1500 до 2000 міліграмів цієї речовини на день як добавку, розділену на три дози. За оцінками організації, це вдвічі знижує ризик розвитку прееклампсії у вагітних та передчасних пологів на 25%. Проте складність схеми дозування призвела до труднощів у реалізації.

Нове дослідження вагітності

Тепер вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я провели два незалежні рандомізовані дослідження в Індії та Танзанії. Вони порівняли ефективність добової дози 500 міліграмів кальцію в порівнянні з дозою в 1500 міліграмів.

Як знизити ризик прееклампсії

Лікарі стежили за станом здоров'я учасниць під час щомісячних візитів до клініки, пологів та протягом 6 тижнів після народження дитини. Результати дослідження показали, що низькі дози кальцію настільки ж ефективні, як і високі. У дослідженні, проведеному в Індії, частота прееклампсії була 3% серед жінок, які приймали 500 мг кальцію на день, та 3,6% серед жінок, які приймали 1500 мг кальцію.

У дослідженні в Танзанії частота прееклампсії була 3% та 2,7% відповідно. Дані про передчасні пологи були суперечливими. В Індії частота передчасних пологів була 11,4% у жінки, які отримували 500 мг кальцію на день, і 12,8% у жінок, які отримували 1500 мг.

У Танзанії ці показники склали 10,4% та 9,7% відповідно. Однак при об'єднанні даних обох досліджень з'ясувалося, що вплив приймання низької дози кальцію на передчасні пологи практично не відрізняється від високої дози.