Проблема преэклампсии

Преэклампсия – это осложнение, проявляющееся во второй половине периода беременности, не ранее 20 недели. Для этой патологии характерно повышенное артериальное давление и наличие белка в моче.

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Некоторые беременные женщины могут столкнуться с преэклампсией в форме АГ и симптомами функциональной недостаточности жизненно важных органов (почки, сердце, мозг, плацента). Смертность матерей при развитии патологии к 28 неделе беременности увеличивается в 12 раз.

Интересно, что даже неожиданные изменения в образе жизни могут значительно снизить частоту этого заболевания. Например, оральные половые контакты коррелируют со значительным пониженным риском преэклампсии.

Чтобы снизить риск, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала беременным из групп населения с низким потреблением кальция с пищей принимать от 1500 до 2000 миллиграмм этого вещества в день в качестве добавки, разделенной на три дозы. По оценкам организации это вдвое снижает риск развития преэклампсии у беременных и преждевременных родов на 25%. Однако сложность схемы дозировки привела к трудностям в реализации.

Новое исследование беременности

Теперь ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения провели два независимых рандомизированных исследования в Индии и Танзании. Они сравнили эффективность суточной дозы 500 мг кальция по сравнению с дозой в 1500 мг.

Как снизить риск преэклампсии

Врачи следили за состоянием здоровья участниц во время ежемесячных визитов в клинику, роды и в течение 6 недель после рождения ребенка. Результаты исследования показали, что низкие дозы кальция столь же эффективны, сколь высоки. В исследовании, проведенном в Индии, частота преэклампсии была 3% среди женщин, принимавших 500 мг кальция в день, и 3,6% среди женщин, принимавших 1500 мг кальция.

В исследовании в Танзании частота преэклампсии была 3% и 2,7% соответственно. Данные о преждевременных родах были противоречивыми. В Индии частота преждевременных родов была 11,4% у женщин, получавших 500 мг кальция в день, и 12,8% у женщин, получавших 1500 мг.

В Танзании эти характеристики составили 10,4% и 9,7% соответственно. Однако при объединении данных обоих исследований выяснилось, что влияние приема низкой дозы кальция на преждевременные роды практически не отличается от высокой дозы.