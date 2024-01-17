Бесплодие – отсутствие беременности после более чем 12 месяцев попыток зачатия – регулярного секса с проникновением без использования каких-либо методов контрацепции.

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Чтобы повысить вероятность зачатия, рекомендуется заниматься сексом дважды – трижды в неделю. Особенно это важно в период овуляции – за 12 – 16 дней до начала менструации. Если все рекомендации соблюдены, но беременность все равно не наступает, необходимо обратиться к врачу – репродуктологу, гинекологу, урологу – для поиска возможных причин.

Диагностикой бесплодия медицинская наука начала заниматься совсем недавно, эффективные способы лечения появились еще позже. До этого времени людям, которые сталкивались с трудностями с зачатием, никто не мог помочь. Приходилось придумывать свои способы лечения.

Грязевые тампоны и трусы

До сих пор в программах санаторно-курортного лечения гинекологических заболеваний встречается грязевое лечение посредством введения тампона с "лечебным" болотом во влагалище или ношение трусов, пропитанных болотом.

Мы не нашли подтверждения эффективности и безопасности такого метода. В составе "лечебной" грязи может быть все что угодно, в том числе опасные для здоровья женщины микроорганизмы.

Ферменты против спаек

Имеет некоторую популярность лечение спаечного процесса посредством фермента, который, вероятно, должен разрушать спайки. Доказательной базой препарат не имеет и не используется в мировой медицинской практике.

Физиотерапия

Есть исследование, говорящее о том, что методы мануальной или ручной физиотерапии увеличивают шансы на наступление беременности у женщин с бесплодием. Однако группа испытуемых была очень мала, а исследование слишком старо, чтобы выводы считались правдивыми.

С тех пор многое изменилось, появились действенные методики лечения. Физиотерапия не включена ни в какие международные рекомендации по лечению бесплодия и не считается методом с доказательной базой.

КОК и эффект отмены

Эффект отмены – методика, которую раньше применяли как лечение женского бесплодия. Теория такова: после прекращения приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК) организм женщины будто больше настроен на зачатие – наступает беременность.

Позже выяснилось, что прием КОК никак не влияет на фертильность женщины после отмены. Применение КОК для лечения бесплодия противоречит самой их сути, заключающейся в контрацепции – защите от наступления нежелательной беременности.