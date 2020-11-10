Чи загрожує Україні мутований коронавірус у норок: в МОЗ розповіли про нову загрозу
У Міністерстві охорони здоров'я України прокоментували спалах коронавірусу серед норок. Попри те, що антигенна мутація SARS-CoV-2 ще не доведена, вона може впливати на ефективність вакцин проти COVID-19.
Клінічна картина, ступінь тяжкості та передача інфекції серед заражених цим коронавірусом є подібною до тієї, що спричинила пандемію COVID-19 у світі. Про це написав на своїй фейсбук-сторінці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Що в МОЗ розповіли про нову загрозу
За словами Ляшка, варіант, пов'язаний з норками – також відомий як "варіант кластеру 5" – має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались.
Річ у тім, що багато із кандидатів у вакцини проти COVID-19 використовують спайковий білок коронавірусу у якості цілі.
Віктор Ляшко зазначив, що поговорив з послом Данії в Україні паном Оле Егберг Міккельсеном щодо цього. А згодом проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків пов'язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок.
МОЗ оцінила ризики коронавірусу серед норок / Фото AP
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Що відомо про мутацію коронавірусу у тварин
- У Данії збираються знищити всіх норок (15 – 17 мільйонів) через те, що на фермах виявили нову мутаційну версію коронавірусу COVID-19. Згодом, інфікованих тварин виявили також у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії, США.
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутації коронавірусної інфекції, є поспішним, а мутації слід попередньо довести у лабораторних умовах.
- В Україні також перевірили тварин на коронавірусну інфекцію, але не виявили заражень. В Асоціації звірівників України повідомили, що ситуація на українських фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.
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