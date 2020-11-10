У Міністерстві охорони здоров'я України прокоментували спалах коронавірусу серед норок. Попри те, що антигенна мутація SARS-CoV-2 ще не доведена, вона може впливати на ефективність вакцин проти COVID-19.

Клінічна картина, ступінь тяжкості та передача інфекції серед заражених цим коронавірусом є подібною до тієї, що спричинила пандемію COVID-19 у світі. Про це написав на своїй фейсбук-сторінці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За словами Ляшка, варіант, пов'язаний з норками – також відомий як "варіант кластеру 5" – має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались.

Віктор Ляшко Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але у найгіршому випадку антигенна мутація може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19.

Річ у тім, що багато із кандидатів у вакцини проти COVID-19 використовують спайковий білок коронавірусу у якості цілі.

Віктор Ляшко зазначив, що поговорив з послом Данії в Україні паном Оле Егберг Міккельсеном щодо цього. А згодом проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків пов'язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок.



МОЗ оцінила ризики коронавірусу серед норок / Фото AP

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