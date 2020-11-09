На українських фермах перевірили норок на коронавірусну інфекцію після спалаху захворювання серед тварин у кількох країнах.

COVID-19 у норок в Україні не виявили. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Асоціацію звірівників України.

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У Асоціації повідомили, що ситуація на українських фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.

"Асоціація звірівників України запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, дотримуються жорстких карантинних заходів", – йдеться у джерелі.

Що відомо про мутацію коронавірусу у тварин

У Данії збираються знищити всіх норок (від 15 до 17 мільйонів) через те, що на фермах виявили нову мутаційну версію коронавірусу COVID-19. У країні кажуть, що якщо не винищити тварин – новий різновид вірусу може розповсюдитись по всьому світу.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомив, що мутований коронавірус може поширюватися на людей і ослабити здатність організму до виробництва антитіл.

У яких країнах зафіксували інфікованих тварин