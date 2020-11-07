Заражених мутованим COVID-19 норок виявили ще у 5 країнах. Крім того, інфікування коронавірусом зафіксували також серед інших тварин.

Раніше заражених норок виявили у Данії. Про це повідомили у ВООЗ.

До теми Через мутацію COVID-19 у Данії знищать понад 15 мільйонів норок

Де ще зафіксували інфікованих тварин

У Нідерландах,

Іспанії,

Швеції,

Італії,

США.

Крім норок, випадки зараження коронавірусом зафіксували ще й серед собак, домашніх котів, левів і тигрів.

Чому тварини заражаються коронавірусом

За інформацією ВООЗ, інфікування відбувається через людей. Однак при поширенні вірусу між людиною і тваринами "можлива його генетична модифікація".

Мутацію можна вивчити, досліджуючи геном. Проте наразі вчені не можуть сказати, які наслідки може мати мутований вірус.

Знищення норок у Данії

У Данії збираються винищити від 15 до 17 мільйонів норок. В уряді країни стверджують: якщо цього не зробити, то новий різновид вірусу може розповсюдитись по всьому світу.