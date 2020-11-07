Мутація COVID-19 серед тварин: заражених норок виявили ще у 5 країнах
Заражених мутованим COVID-19 норок виявили ще у 5 країнах. Крім того, інфікування коронавірусом зафіксували також серед інших тварин.
Раніше заражених норок виявили у Данії. Про це повідомили у ВООЗ.
До теми Через мутацію COVID-19 у Данії знищать понад 15 мільйонів норок
Де ще зафіксували інфікованих тварин
- У Нідерландах,
- Іспанії,
- Швеції,
- Італії,
- США.
Крім норок, випадки зараження коронавірусом зафіксували ще й серед собак, домашніх котів, левів і тигрів.
Чому тварини заражаються коронавірусом
За інформацією ВООЗ, інфікування відбувається через людей. Однак при поширенні вірусу між людиною і тваринами "можлива його генетична модифікація".
Мутацію можна вивчити, досліджуючи геном. Проте наразі вчені не можуть сказати, які наслідки може мати мутований вірус.
Знищення норок у Данії
У Данії збираються винищити від 15 до 17 мільйонів норок. В уряді країни стверджують: якщо цього не зробити, то новий різновид вірусу може розповсюдитись по всьому світу.
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