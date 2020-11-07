Зараженных мутировавшим COVID-19 норок обнаружили еще в 5 странах. Кроме того, инфицирование коронавирусом зафиксировали также среди других животных.

Ранее зараженных норок обнаружили в Дании. Об этом сообщили в ВОЗ.

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Где еще зафиксировали инфицированных животных

Нидерланды,

Испания,

Швеция,

Италия,

США.

Кроме норок, случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще и среди собак, домашних котов, львов и тигров.

Почему животные заражаются коронавирусом

По информации ВОЗ, инфицирование происходит через людей. Однако при распространении вируса между человеком и животными "возможна его генетическая модификация".

Мутацию можно изучить, исследуя геном. Однако пока ученые не могут сказать, какие последствия может иметь мутировавший вирус.

Уничтожение норок в Дании

В Дании собираются истребить от 15 до 17 миллионов норок. В правительстве страны утверждают: если этого не сделать, то новая разновидность вируса может распространиться по всему миру.