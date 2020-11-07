Мутация COVID-19 среди животных: зараженных норок обнаружили еще в 5 странах
Зараженных мутировавшим COVID-19 норок обнаружили еще в 5 странах. Кроме того, инфицирование коронавирусом зафиксировали также среди других животных.
Ранее зараженных норок обнаружили в Дании. Об этом сообщили в ВОЗ.
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Где еще зафиксировали инфицированных животных
- Нидерланды,
- Испания,
- Швеция,
- Италия,
- США.
Кроме норок, случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще и среди собак, домашних котов, львов и тигров.
Почему животные заражаются коронавирусом
По информации ВОЗ, инфицирование происходит через людей. Однако при распространении вируса между человеком и животными "возможна его генетическая модификация".
Мутацию можно изучить, исследуя геном. Однако пока ученые не могут сказать, какие последствия может иметь мутировавший вирус.
Уничтожение норок в Дании
В Дании собираются истребить от 15 до 17 миллионов норок. В правительстве страны утверждают: если этого не сделать, то новая разновидность вируса может распространиться по всему миру.
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