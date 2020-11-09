На украинских фермах проверили норок на коронавирусную инфекцию после вспышки заболевания среди животных в нескольких странах.

COVID-19 у норок в Украине не обнаружили. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Ассоциацию звероводов Украины.

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В Ассоциации сообщили, что ситуация на украинских фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

"Ассоциация звероводов Украины уверяет, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, придерживаются жестких карантинных мер", – говорится в источнике.

Что известно о мутации коронавируса у животных

В Дании собираются уничтожить всех норок (от 15 до 17 миллионов) из-за того, что на фермах обнаружили новую мутационную версию коронавируса COVID-19. В стране говорят, что если не истребить животных – новая разновидность вируса может распространиться по всему миру.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщил, что мутировавший коронавирус может распространяться на людей и ослабить способность организма к производству антител.

В каких странах зафиксировали инфицированных животных