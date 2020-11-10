В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали всплеск коронавируса среди норок. Несмотря на то, что антигенная мутация SARS-CoV-2 еще не доказана, она может влиять на эффективность вакцин против COVID-19.

Так как клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных этим коронавирусом подобна той, что вызвала пандемию COVID-19 в мире. Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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По словам Ляшко, вариант, связанный с норками – также известный как "вариант кластера 5" – имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались.

Виктор Ляшко "Вероятность антигенной мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19”.

Дело в том, что многие из кандидатов в вакцины против COVID-19 используют спаечный белок коронавируса в качестве цели.

Виктор Ляшко отметил, что поговорил с послом Дании в Украине, г-ном Оле Эгбергом Миккельсеном, относительно этого, а впоследствии проинформировал Госпродпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную академию медицинских наук о проведении оценки рисков, связанных с распространением SARS-CoV-2 в популяции норок.



Минздрав оценил риски коронавируса среди норок / Фото AP

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Что известно о мутации коронавируса у животных

В Дании собираются уничтожить всех норок (15 – 17 миллионов) из-за того, что на фермах обнаружили новую мутировавшую версию коронавирусаCOVID-19. Впоследствии, инфицированных животных обнаружили также в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, США.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутацию коронавирусной инфекции, является поспешным, а мутации следует предварительно доказать в лабораторных условиях.

В Украине тоже проверили животных на коронавирусную инфекцию, но не обнаружили заражений. В Ассоциации звероводов Украины сообщили, что ситуация на украинских фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества