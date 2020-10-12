Вакцина від COVID-19, яку розробили в російському Центрі імені Гамалеї, не пройшла 3 фазу випробувань. До неї застосували лише дуже обмежені випробування, які абсолютно не сприймають у світі. Тому серйозно говорити про відповідну вакцину поки що не потрібно.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив академік, голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко. Водночас він зазначив, що від вакцини ворога, потрібно відмовлятися.

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Чи може російська вакцина від COVID-19 бути якісною

З погляду на те, що Радянський Союз інтенсивно розробляв біологічну зброю, ймовірність якісної вакцини є, сказав академік. За його словами, під час розробки біологічної зброї використовують приблизно такі ж методи та об'єкти, які потрібні для створення вакцини. Проте Сергій Комісаренко наголосив, що вакцина повинна мати декілька якостей, зокрема 2 найважливіші:

бути специфічною, тобто повинна викликати імунну відповідь проти відповідного патогену – вона повинна захищати людину від інфікування вірусом;

проти відповідного патогену – вона повинна захищати людину від інфікування вірусом; не повинна мати сторонніх ефектів, що можна перевірити лише на 3 стадії випробування і на великій кількості добровольців.

"У світі є 5 чи 6 вакцин обмеженого користування – це означає, що країни самі беруть на себе відповідальність щодо їхнього використання. 5 із цих вакцин зроблені в Китаї, і одна – в Росії", – сказав Комісаренко.

Допомога у виготовленні вакцини

Академік зазначив, що наразі у світі приблизно 200 прототипів вакцин. Клінічні випробування тривають приблизно над 60 і відповідну 3 фазу випробувань завершують лише 9 вакцин, які зроблені в США та Великій Британії, сказав він.

Сергій Комісаренко додав, що ВООЗ оголосить про рекомендовані вакцини лише після повідомлення про результати відповідних випробувань. Водночас виробники рекомендованих вакцин не зможуть виробляти таку кількість, яка потрібна для всього світу, вважає він.

Такі фірми як Moderna в США, чи AstraZeneca у Великій Британії, які є лідерами по розробці вакцин, ймовірно, будуть проводити так званий аутсорсинг. Тобто вони будуть передавати свої технології іншим фармацевтичним компаніям,

– сказав академік.

Водночас він наголосив, що це відбудеться за умови, якщо інші компанії будуть гарантувати якість виробництва на усіх стадіях. Тоді Україна також зможе скористатися цим і створити виробництво вакцин високої якості вже на своїй території, сказав Голова комісії з біобезпеки РНБО.