Україна має три шляхи отримання вакцини проти COVID-19. В Офісі Президента заявили, що усі вони цілком реальні.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна повідомив, яким чином в Україні може з'явитися вакцина проти коронавірусу.

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Перший шлях – виробництво власними фармацевтичними потужностями. Нещодавно Зеленський заявив, що в Україні існують фармацевтичні потужності, які готові виробляти таку вакцину в Україні. Якщо компаніям-виробникам підійдуть виробничі потужності нашої країни, вакцина швидше потрапить і до нас. Адже, за словами Жовкви, виробляючи вакцину для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами.

Нещодавно Зеленський заявив, що в Україні існують фармацевтичні потужності, які готові виробляти таку вакцину в Україні. Якщо компаніям-виробникам підійдуть виробничі потужності нашої країни, вакцина швидше потрапить і до нас. Адже, за словами Жовкви, виробляючи вакцину для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Другий шлях – придбання препарату у країн Євросоюзу. Цей варіант можливий в тому випадку, якщо у країнах ЄС виявиться надлишок таких вакцин. Тоді такі держави продаватимуть препарат третім країнам, зокрема й Україні.

Цей варіант можливий в тому випадку, якщо у країнах ЄС виявиться надлишок таких вакцин. Тоді такі держави продаватимуть препарат третім країнам, зокрема й Україні. Третій шлях – стати в чергу й отримати вакцину як учасники Фонду "COVAX". Оскільки Україна зараз веде діалог, аби приєднатися до відповідних механізмів щодо державних закупівель, ми можемо потрапити в чергу країн-партнерів.

Ігор Жовква повідомив, що усі ці шляхи є реальними й цілком ймовірно, що всіх з них будуть реалізовані.

До речі, ми заявили також певну базову кількість вакцин для України, ми назвали цю цифру – вона абсолютно реалістична… І я думаю, що на той час, коли вакцина вже буде вироблена, випробувана і поставлена на виробництво, Україна точно не буде пасти задніх в отриманні цієї вакцини,

– заявив він.

Жовква додав, що на переговорах з керівництвом ЄС Україна постійно порушує питання про вакцини. Але пріоритет на укладання угод про закупівлю цих препаратів спершу віддають державам-членам ЄС.