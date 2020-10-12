Украина имеет три пути получения вакцины против COVID-19. В Офисе Президента заявили, что все они вполне реальные.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью для Интерфакс-Украина сообщил, каким образом в Украине может появиться вакцина против коронавируса.

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Первый путь – производство собственными фармацевтическими мощностями. Недавно Зеленский заявил, что в Украине существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Если компаниям-производителям подойдут производственные мощности нашей страны, вакцина быстрее попадет и к нам. Ведь, по словам Жовквы, производя вакцину для других стран, мы также будем производить его для себя за соответствующими соглашениями.

Недавно Зеленский заявил, что в Украине существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Если компаниям-производителям подойдут производственные мощности нашей страны, вакцина быстрее попадет и к нам. Ведь, по словам Жовквы, производя вакцину для других стран, мы также будем производить его для себя за соответствующими соглашениями. Второй путь – приобретение препарата у стран Евросоюза. Этот вариант возможен в том случае, если в странах ЕС окажется избыток таких вакцин. Тогда такие государства будут продавать препарат третьим странам, в том числе и Украине.

Этот вариант возможен в том случае, если в странах ЕС окажется избыток таких вакцин. Тогда такие государства будут продавать препарат третьим странам, в том числе и Украине. Третий путь – встать в очередь и получить вакцину как участники Фонда "COVAX". Поскольку Украина сейчас ведет диалог, чтобы присоединиться к соответствующим механизмам относительно государственных закупок, мы можем попасть в очередь стран-партнеров.

Игорь Жовква сообщил, что все эти пути являются реальными и вполне вероятно, что все из них будут реализованы.

Кстати, мы заявили также определенное базовое количество вакцин для Украины, мы назвали эту цифру – она абсолютно реалистична... И я думаю, что на то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена на производство, Украина точно не будет в конце очереди на получении этой вакцины,

– заявил он.

Жовква добавил, что на переговорах с руководством ЕС Украина постоянно поднимает вопрос о вакцинах. Но приоритет на заключение соглашений о закупке этих препаратов сначала отдают государствам-членам ЕС.