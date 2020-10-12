Вакцина от COVID-19, которую разработали в российском Центре имени Гамалеи, не прошла 3 фазу испытаний. К ней применили лишь очень ограниченные испытания, которые совершенно не приемлют в мире. Поэтому серьезно говорить о соответствующей вакцине пока не нужно.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал академик, председатель комиссии по биобезопасности СНБО Украины Сергей Комисаренко. В то же время он отметил, что от вакцины врага, нужно отказываться.

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Может ли российская вакцина от COVID-19 быть качественной

С точки зрения того, что Советский Союз интенсивно разрабатывал биологическое оружие, вероятность качественной вакцины есть, сказал академик. По его словам, при разработке биологического оружия используют примерно такие же методы и объекты, которые нужны для создания вакцины. Однако Сергей Комисаренко отметил, что вакцина должна иметь несколько качеств, в том числе 2 важнейших:

быть специфической, то есть должна вызывать иммунный ответ против соответствующего патогена – она должна защищать человека от инфицирования вирусом; не должна иметь посторонних эффектов, что можно проверить лишь на 3 стадии испытания и на большом количестве добровольцев.

"В мире есть 5 или 6 вакцин ограниченного пользования – это означает, что страны сами берут на себя ответственность по их использованию. 5 из этих вакцин сделаны в Китае, и одна – в России", – сказал Комиссаренко.

Помощь в изготовлении вакцины

Академик отметил, что сейчас в мире примерно 200 прототипов вакцин. Клинические испытания длятся примерно над 60 и соответствующую 3 фазу испытаний завершают лишь 9 вакцин, которые сделаны в США и Великобритании, сказал он.

Сергей Комиссаренко добавил, что ВОЗ объявит о рекомендованных вакцинах только после сообщения о результатах соответствующих испытаний. В то же время производители рекомендованных вакцин не смогут производить такое количество, которое нужно для всего мира, считает он.

Такие фирмы как Moderna в США, или AstraZeneca в Великобритании, которые являются лидерами по разработке вакцин, вероятно, будут проводить так называемый аутсорсинг. То есть они будут передавать свои технологии другим фармацевтическим компаниям,

– сказал академик.

В то же время он подчеркнул, что это произойдет при условии, если другие компании будут гарантировать качество производства на всех стадиях. Тогда Украина также сможет воспользоваться этим и создать производство вакцин высокого качества уже на своей территории, сказал председатель комиссии по биобезопасности СНБО.