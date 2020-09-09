Коли ссавці споживають менше калорій, температура їхнього тіла падає. Це еволюційний спосіб допомогти зберегти енергію, поки їжа знову не стане доступною. Виявилось, що це дуже корисно для здоров'я, але є одне але.

Попередня робота вчених показала, що зниження температури тіла може збільшити тривалість життя незалежно від обмеження калорій. Повне дослідження опубліковане у журналі Science Signaling.

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Тобто якщо умови не дозволятимуть знизити температуру тіла, це може звести нанівець позитивний ефект від обмеження калорій. Під час дослідів на мишах позитивний ефект від споживання меншої кількості калорій був незначним, якщо температура тіла тварин залишалася колишньою.

Вчені поки що не зрозуміли, чому ж обмеження калорій провокує корисні зміни в організмі. Тобто це обмеження калорійності так працює, зниження температури чи поєднання цих обох факторів,

У рамках нового дослідження вчені провели експеримент, аби самостійно оцінити вплив зниження калорійності те температури тіла на організм людини.

Науковці порівняли одну групу мишей з обмеженим вмістом калорій, які проживали при кімнатній температурі (близько 22°C) з іншою групою з мишей, які проживали при температурі 30°C.

Тепле середовище викликало "термонейтральність". Тобто стан, при якому більшість живих істот не можуть легко знизити температуру тіла.

Згодом група вчених оцінювала мишей, вимірюючи рівень метаболітів або хімічних речовин, які виділяються внаслідок метаболізму. В крові та мозку тварин виявили молекули, які змінюються внаслідок зниження або поживних речовин або температури тіла.