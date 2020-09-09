Когда млекопитающие потребляют меньше калорий, температура их тела падает. Это эволюционный способ помочь сохранить энергию, пока пища снова не станет доступной. Оказалось, что это очень полезно для здоровья, но есть одно но.

Предыдущая работа ученых показала, что снижение температуры тела может увеличить продолжительность жизни независимо от ограничения калорий. Полное исследование опубликовано в журнале Science Signaling.

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То есть если условия не будут позволять снизить температуру тела, это может свести на нет положительный эффект от ограничения калорий. Во время опытов на мышах положительный эффект от потребления меньшего количества калорий был незначительным, если температура тела животных оставалась прежней.

Ученые пока не поняли, почему же ограничение калорий провоцирует полезные изменения в организме. То есть это ограничение калорийности так работает, снижение температуры или сочетание этих обоих факторов,

В рамках нового исследования ученые провели эксперимент, чтобы самостоятельно оценить влияние снижения калорийности и температуры тела на организм человека.

Ученые сравнили одну группу мышей с ограниченным содержанием калорий, которые проживали при комнатной температуре (около 22°C) с другой группой мышей, которые проживали при температуре 30°C.

Теплая среда вызывала "термонейтральность". То есть состояние, при котором большинство живых существ не могут легко снизить температуру тела.

Впоследствии группа ученых оценивала мышей, измеряя уровень метаболитов или химических веществ, выделяемых вследствие метаболизма. В крови и мозге животных обнаружили молекулы, которые изменяются в результате снижения или питательных веществ или температуры тела.