Ми знаємо, що брудне повітря згубно впливає на наші легені й становить серйозну загрозу нашому здоров'ю в цілому. Виявилося, що воно може також викликати випадання волосся та облисіння.

В ході нового корейського дослідження вчені впливали на клітини, взяті з дна волосяних фолікулів шкіри голови, мікрочастинками, які забруднюють повітря, пише Metro.

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Як брудне повітря впливає на волосся

Результати показали, що вплив мікрочастинок PM10 (з діаметром 10 мікрометрів і менше), продуктів згоряння дизельного палива знижує рівень β-Катенін, білка, відповідального за ріст волосся. Вчені також виявили, що рівень ще трьох білків (циклин D1, циклин E і CDK2), які відповідають за ріст і збереження волосся, знижувався під впливом тих же речовин.

За словами авторів, їхня робота пояснює, як забруднювачі повітря можуть діяти на клітини волосяного фолікула і приводити до випадання волосся. Дослідження показало, що ризик облисіння залежить від дози, тобто збільшення забруднення веде до збільшення випадання волосся.

Досліджувані мікрочастинки були сумішшю твердих частинок і крапель вони вважаються основними забруднювачами повітря і пов'язані з різними серйозними захворюваннями, такими як хвороби серця і легенів, рак і респіраторні хвороби.

Ці частки утворяться в результаті спалювання викопного палива, наприклад, бензину та вугілля, а також в ході видобутку корисних копалин та виробництва будівельних матеріалів – цементу, кераміки або цегли.