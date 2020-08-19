Мы знаем, что грязный воздух пагубно влияет на наши легкие и представляет серьезную угрозу нашему здоровью в целом. Оказалось, что оно может также вызвать выпадение волос и облысение.

В ходе нового корейского исследования ученые воздействовали на клетки, взятые со дна волосяных фолликулов кожи головы, микрочастицами, которые загрязняют воздух, пишет Metro.

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Как грязный воздух влияет на волосы

Результаты показали, что влияние микрочастиц PM10 (с диаметром 10 микрометров и меньше), продуктов сгорания дизельного топлива снижает уровень β-Катенина, белка, ответственного за рост волос. Ученые также обнаружили, что уровень еще трех белков (циклин D1, циклин E и CDK2), которые отвечают за рост и сохранение волос, снижался под влиянием тех же веществ.

По словам авторов, их работа объясняет, как загрязнители воздуха могут действовать на клетки волосяного фолликула и приводить к выпадению волос. Исследование показало, что риск облысения зависит от дозы, то есть увеличение загрязнения ведет к увеличению выпадения волос.

Исследуемые микрочастицы были смесью твердых частиц и капель они считаются основными загрязнителями воздуха и связаны с различными серьезными заболеваниями, такими как болезни сердца и легких, рак и респираторные болезни.

Эти частицы образуются в результате сжигания ископаемого топлива, например, бензина и угля, а также в ходе добычи полезных ископаемых и производства строительных материалов – цемента, керамики или кирпича.