Вчені виявили симптоми, які пов'язані з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера, які важко діагностувати через мінімальні зміни в головному мозку. До них відносяться тривожність, втрата апетиту і розлад сну.

Автори вважають, що це може допомогти ранній діагностиці хвороби, а в майбутньому – розробці нового лікування. Також це дасть краще розуміння природи цих симптомів у людей в зрілому віці, пише Journal of Alzheimer's Disease.

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Група американських і бразильських вчених стверджують, що психіатричні стани і симптоми не є причиною хвороби Альцгеймера, вони – її ранні симптоми.

Як проходило дослідження

Дослідники звернулися до результатів прозектури в Сан-Паулу (Бразилія), в якій виробляється близько 15000 розтинів на рік. Вони вивчили величезну кількість зразків тканини головного мозку людей. Автори зробили акцент на вивченні зразків від молодих пацієнтів з морфологічними ознаками деменції.

Хвороба Альцгеймера – що це? Люди з хворобою Альцгеймера втрачають можливість мислити, приймати рішення, поступово вони втрачають свою особистість. Цей процес може тривати десятиліттями, до смерті від причини, що не пов’язана з хворобою Альцгеймера.

Вчені досліджували мозок 1092 людей старших 50 років, які при житті не мали діагнозу хвороби Альцгеймера, в 455 зразках були знайдені ознаки дегенерації нервової тканини за типом хвороби Альцгеймера.

Ранні симптоми хвороби Альцгеймера

Автори використовували статистичні алгоритми, щоб встановити зв'язок між певною стадією хвороби Альцгеймера і симптомами, які відзначалися у цих людей за життя. Було виявлено, що у людей, у яких ще не виявлялося порушення пам'яті, але були ранні зміни в мозку, зазвичай зустрічався один або більше з наступних симптомів: тривожність, зміна апетиту, депресія або розлад сну.

Наступною морфологічною стадією до зазначених ознак додавалося тривожне збудження. Але характерні для хвороби втрата пам'яті й марення з'являлися лише пізніше, коли зміни в мозку перекидалися на кору півкуль.