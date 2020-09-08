Ученые обнаружили симптомы, связанные с ранними стадиями болезни Альцгеймера, которые трудно диагностировать из-за минимальных изменений в головном мозге. К ним относятся тревожность, потеря аппетита и расстройство сна.

Авторы считают, что это может помочь ранней диагностике болезни, а в будущем – разработке нового лечения. Также это даст лучшее понимание природы этих симптомов у людей в зрелом возрасте, пишетJournal of Alzheimer's Disease.

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Группа американских и бразильских ученых утверждают, что психиатрические состояния и симптомы не являются причиной болезни Альцгеймера, они – ее ранние симптомы.

Как проходило исследование

Исследователи обратились к результатам прозектуры в Сан-Паулу (Бразилия), в которой производится около 15 000 вскрытий в год. Они изучили огромное количество образцов ткани головного мозга людей. Авторы сделали акцент на изучении образцов у молодых пациентов с морфологическими признаками деменции.

Болезнь Альцгеймера – что это? Люди с болезнью Альцгеймера теряют возможность мыслить, принимать решения, постепенно они теряют свою личность. Этот процесс может длиться десятилетиями, до смерти от причины, не связанной с болезнью Альцгеймера.

Ученые исследовали мозг 1 092 людей старше 50 лет, у которых при жизни не было диагноза болезни Альцгеймера, в 455 образцах были найдены признаки дегенерации нервной ткани по типу болезни Альцгеймера.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера

Авторы использовали статистические алгоритмы, чтобы установить связь между определенной стадией болезни Альцгеймера и симптомами, которые отмечались у этих людей при жизни. Было обнаружено, что у людей, у которых еще не проявлялось нарушение памяти, но были ранние изменения в мозге, обычно встречался один или более из следующих симптомов: тревожность, изменение аппетита, депрессия или расстройство сна.

Следующей морфологической стадией к указанным признакам добавлялось тревожное возбуждение. Но характерные для болезни потеря памяти и бред появлялись позже, когда изменения в мозге перекидывались на кору полушарий.