Що таке ультраперероблені продукти

Коли виробляють продукти та страви глибокого перероблення зазвичай цілісні продукти розділяють на окремі речовини, які включають жири, білки, олії, цукру, крохмаль і клітковину.

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Деякі з цих речовин потім гідролізують, гідрогенізації або іншим хімічним процесам. На наступних етапах модифіковані чи немодифіковані на компоненти впливають температурами, надають їм необхідну форму та обʼєм. Часто до цих речовин додають барвники, емульгатори, стабілізатори та ароматизатори, щоб готовий продукт довше зберігався, був смачним та красивим.

Нове дослідження ультраперероблених продуктів

У дослідженні використовували дані, зібрані з Британського біобанку. Понад 118 000 людей віком від 40 до 69 років відповіли на запитання щодо свого раціону. Ці дані були пов'язані з медичними записами та записами про смертність від серцево-судинних захворювань.

Рослинні ультраперероблені продукти підвищують ризик смерті

Результати дослідження показали, що ультраоброблені продукти рослинного походження збільшують ризик серцево-судинних захворювань на 5%, а ризик передчасної смерті – на 13%.

Вчені також з'ясували, що кожні 10% заміни ультраоброблених продуктів рослинного походження на свіжі, заморожені або мінімально оброблені рослини знижують ризик серцево-судинних захворювань на 7% і зменшують ризик смерті від серцевих захворювань на 13%.

Ми не можемо завжди стверджувати, що рослинне – це означає корисне, адже зрештою цукор також походить із рослин. Багато продуктів, що не містять тварин інгредієнтів, включаючи печиво, чипси, солодощі та солодкі безалкогольні напої, технічно засновані на рослинах, але вони не є частиною здорового харчування,

– підкреслив Дуейн Меллор, кваліфікований дієтолог і старший науковий співробітник Медичної школи Астон.