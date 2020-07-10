Кількість інфарктів у людей у віці молодше 50 років в останні роки збільшується. Добре відомо, що відмова від куріння запобігає серцево-судинним катастрофам у людей старшого віку. Але наскільки ефективно це для відносно молодих людей, було невідомо.

Нове дослідження, опубліковане в авторитетному JAMA Network Open, продемонструвало переконливий зв'язок між ймовірністю смерті від інфаркту і попередньою відмовою від куріння у молодих людей.

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У людей у ​​віці до 50 років ризик смерті від першого інфаркту був нижче більш ніж на 70%, якщо вони кинули курити протягом попереднього року.

Ці абсолютно чіткі результати: серед молодих людей, які перенесли інфаркт, відмова від куріння була пов'язана з істотною користю. Ми виявили приголомшливий ефект від цього. Але, на жаль, ми виявили, що більшість молодих людей продовжує палити після інфаркту,

– зазначив Рон Бланкстейн (Ron Blankstein) з Гарвардської медичної школи, співавтор дослідження.

Вчені розглянули історії хвороб 2 072 осіб, які перенесли інфаркт у віці молодше 50 років. Курила приблизно половина з них. Було відомо, що 343 пацієнти кинули курити протягом року, який передував інфаркту.

Інфаркт – що це? Це пошкодження серцевого м'яза через порушення кровопостачання у нього. При цьому уражена частина м'яза відмирає, тобто розвивається її некроз.

Протягом 10 років, наступних після інфаркту, померли 13,2% курців і 4,1% тих, хто кинув курити протягом року до інфаркту.