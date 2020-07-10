Количество инфарктов у людей в возрасте моложе 50 лет в последние годы увеличивается. Хорошо известно, что отказ от курения предотвращает сердечно-сосудистые катастрофы у людей старшего возраста. Но насколько эффективно это для относительно молодых людей, было неизвестно.

Новое исследование, опубликованное в авторитетном JAMA Network Open, продемонстрировало убедительную связь между вероятностью смерти от инфаркта и предварительным отказом от курения у молодых людей.

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У людей в возрасте до 50 лет риск смерти от первого инфаркта был ниже более чем на 70%, если они бросили курить в течение предыдущего года.

Это абсолютно четкие результаты: среди молодых людей, перенесших инфаркт, отказ от курения был связан с существенной пользой. Мы обнаружили потрясающий эффект от этого. Но, к сожалению, мы обнаружили, что большинство молодых людей продолжает курить после инфаркта,

– отметил Рон Бланкстейн (Ron Blankstein) из Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.

Ученые рассмотрели истории болезней 2 072 человек, перенесших инфаркт в возрасте младше 50 лет. Курила примерно половина из них. Было известно, что 343 пациента бросили курить в течение года, который предшествовал инфаркту.

Инфаркт – что это? Это повреждение сердечной мышцы из-за нарушения кровоснабжения в нем. При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз.

В течение 10 лет, следующих после инфаркта, умерли 13,2% курящих и 4,1% тех, кто бросил курить в течение года до инфаркта.