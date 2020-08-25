У людей у віці 55 років і старше, які щодня приймали сильні антихолінергічні препарати протягом трьох і більше років, ризик розвитку деменції збільшився на 50%.

Про це йдеться дослідженні британських науковців, його опублікували у JAMA Internal Medicine.

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Що лікують антихолінергічними препаратами

Ці ліки використовуються для лікування широкого спектра захворювань – депресії, хронічної обструктивної хвороби легень, гіперактивного сечового міхура, алергії та шлунково-кишкових розладів.Відомо, що антихолінергічні засоби викликають короткочасні побічні ефекти, включаючи сплутаність свідомості і втрату пам'яті.

Як проходило дослідження

Як відзначили вчені, у людей у ​​віці 55 років і старше, які щодня приймали сильні антихолінергічні препарати протягом трьох і більше років, ризик розвитку деменції збільшився на 50%.

Дослідницька команда проаналізувала історії хвороби 284 343 дорослих британців (у 58769 з них була діагностована деменція, 225574 – контрольна група) у віці 55 років і старше в період між 2004 і 2016 роками. Середній вік пацієнтів з деменцією склав 82 роки.

Негативний вплив антихолінергічних препаратів

На підставі виписаних рецептів дослідники визначили вплив ліків на кожного дорослого. Вони виявили, що найбільш часто призначаються антихолінергічними препаратами були антидепресанти, препарати для лікування запаморочення, блювоти, а також препарати для лікування гіперактивного сечового міхура.

В цілому, після врахування інших факторів, був виявлений підвищений ризик розвитку деменції серед пацієнтів, що приймали певні типи антихолінергічних препаратів – антидепресанти, антимускаринові засоби для сечового міхура, антипсихотичні та протиепілептичні.

Не виявили значущого зв'язку між ризиком деменції й антигістамінними препаратами, релаксантом скелетних м'язів, шлунково-кишковими спазмолітиками, антиаритмічними засобами.

Дослідники підкреслили, що при призначенні цих препаратів лікарі повинні ретельно зважити ризики та переваги.