У людей в возрасте 55 лет и старше, которые ежедневно принимали сильные антихолинергические препараты в течение трех и более лет, риск развития деменции увеличился на 50%.

Об этом говорится в исследовании британских ученых, его опубликовали в JAMA Internal Medicine.

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Что лечат антихолинергическими препаратами

Эти лекарства используются для лечения широкого спектра заболеваний – депрессии, хронической обструктивной болезни легких, гиперактивного мочевого пузыря, аллергии и желудочно-кишечных расстройств. Известно, что антихолинергические средства вызывают кратковременные побочные эффекты, включая спутанность сознания и потерю памяти.

Как проходило исследование

Как отметили ученые, у людей в возрасте 55 лет и старше, которые ежедневно принимали сильные антихолинергические препараты в течение трех и более лет, риск развития деменции увеличился на 50%.

Исследовательская команда проанализировала истории болезни 284 343 взрослых британцев (в 58769 из них была диагностирована деменция, 225574 – контрольная группа) в возрасте 55 лет и старше в период между 2004 и 2016 годами. Средний возраст пациентов с деменцией составил 82 года.

Негативное влияние антихолинергических препаратов

На основании выписанных рецептов исследователи определили влияние лекарств на каждого взрослого. Они обнаружили, что наиболее часто назначаемыми антихолинергическими препаратами были антидепрессанты, препараты для лечения головокружения, рвоты, а также препараты для лечения гиперактивного мочевого пузыря.

В целом, после учета других факторов, был выявлен повышенный риск развития деменции среди пациентов, принимавших определенные типы антихолинергических препаратов – антидепрессанты, антимускариновые средства для мочевого пузыря, антипсихотические и противоэпилептические.

Не обнаружили значимой связи между риском деменции и антигистаминными препаратами, релаксантом скелетных мышц, желудочно-кишечными спазмолитиками, антиаритмическими средствами.

Исследователи подчеркнули, что при назначении этих препаратов врачи должны тщательно взвесить риски и преимущества.