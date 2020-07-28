Назвали хворобу, яка частіше трапляється в багатих чоловіків, ніж в інших людей
Дослідження показало, що багаті чоловіки частіше мають гіпертонію (підвищеним артеріальним тиском). А це розлад називають основною причиною передчасної смерті.
До такого висновку дійшли вчені з Університету Хоккайдо в Японії, пише Hindustan Times.
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Рівень достатку та гіпертонія
Вчені проаналізували рівень достатку японських працівників і їх стан здоров'я. Виявилося, що в порівнянні з чоловіками з найменшими зарплатами, ті, хто мав максимальний заробіток майже у два рази частіше страждали від гіпертонії.
Причому висновки дослідження не змінювалися в залежності від віку, місця роботи, кількості родичів і куріння. У жінок не було зв'язку між заробітком і гіпертонією.
Чому це важливо
У самій Японії, де проводилося дослідження, понад 10 мільйонів осіб мають гіпертонію, і їх кількість продовжує зростати. Ця хвороба крім спадковості виникає через неправильний спосіб життя.
Сьогодні у світі більш ніж у 1 мільярда людей є гіпертонія. Підвищений артеріальний тиск це провідна причина передчасної смерті, на частку цього розладу припало майже 10 мільйонів смертей у 2015 році.
Тому чоловіки з високим достатком мають змінити спосіб життя, щоб запобігти гіпертонії. Їм слід звернути увагу на здорове харчування, фізичні навантаження і контроль ваги. Також потрібно відмовитися від зловживань алкоголем.