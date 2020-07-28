Дослідження показало, що багаті чоловіки частіше мають гіпертонію (підвищеним артеріальним тиском). А це розлад називають основною причиною передчасної смерті.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Хоккайдо в Японії, пише Hindustan Times.

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Рівень достатку та гіпертонія

Вчені проаналізували рівень достатку японських працівників і їх стан здоров'я. Виявилося, що в порівнянні з чоловіками з найменшими зарплатами, ті, хто мав максимальний заробіток майже у два рази частіше страждали від гіпертонії.

Причому висновки дослідження не змінювалися в залежності від віку, місця роботи, кількості родичів і куріння. У жінок не було зв'язку між заробітком і гіпертонією.

Чому це важливо

У самій Японії, де проводилося дослідження, понад 10 мільйонів осіб мають гіпертонію, і їх кількість продовжує зростати. Ця хвороба крім спадковості виникає через неправильний спосіб життя.

Сьогодні у світі більш ніж у 1 мільярда людей є гіпертонія. Підвищений артеріальний тиск це провідна причина передчасної смерті, на частку цього розладу припало майже 10 мільйонів смертей у 2015 році.

Тому чоловіки з високим достатком мають змінити спосіб життя, щоб запобігти гіпертонії. Їм слід звернути увагу на здорове харчування, фізичні навантаження і контроль ваги. Також потрібно відмовитися від зловживань алкоголем.