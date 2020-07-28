Исследование показало, что богатые мужчины чаще имеют гипертонию (повышенное артериальное давление). А это расстройство называют основной причиной преждевременной смерти.

К такому выводу пришли ученые из Университета Хоккайдо в Японии, пишет Hindustan Times.

Также по теме: Супрун опровергла 5 распространенных мифов о высоком давлении

Уровень достатка и гипертония

Ученые проанализировали уровень достатка японских работников и их здоровье. Оказалось, что по сравнению с мужчинами с наименьшими зарплатами, те, кто имел максимальный заработок почти в два раза чаще страдали от гипертонии.

Причем выводы исследования не менялись в зависимости от возраста, места работы, количества родственников и курения. У женщин не было связи между заработком и гипертонией.

Почему это важно

В самой Японии, где проводилось исследование, более 10 миллионов человек имеют гипертонию, и их количество продолжает расти. Эта болезнь кроме наследственности возникает из-за неправильного образа жизни.

Сегодня в мире у более чем в 1 млрд человек есть гипертония. Повышенное артериальное давление ведущая причина преждевременной смерти, на долю этого расстройства пришлось почти 10 миллионов смертей в 2015 году.

Поэтому мужчины с высоким достатком должны изменить образ жизни, чтобы предотвратить гипертонию. Им следует обратить внимание на здоровое питание, физические нагрузки и контроль веса. Также нужно отказаться от злоупотребления алкоголем.