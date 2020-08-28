Новий тест для діагностики COVID-19 є таким же точним, як інші методи молекулярної діагностики, але значно перевершує їх по швидкості аналізу і економічності, а також не вимагає складного і дорогого обладнання. Тест можна використовувати для проведення швидких аналізів на COVID-19 навіть в клініках, де немає значних ресурсів.

Лікарні по всьому світу мають потребу в оперативному тестуванні на COVID-19. Поширені молекулярні методи діагностики цього захворювання — метагеномного секвенування (mNGS) і полімеразна ланцюгова реакція зворотної транскрипції (RT-PCR), кожен з яких має свої обмеження. Вчені з Китаю розробили ефективну альтернативу, пише Science Daily.

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Переваги тесту

Брак швидких і точних молекулярних діагностичних інструментів знижує ефективність заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Альтернативний тест на COVID-19 на основі технології генного редагування CRISPR, яку широко використовують в останні роки. Тест, який вони назвали CRISPR-COVID, дозволяє з високою продуктивністю виявляти вірус SARS-CoV-2, що викликає COVD-19.

CRISPR – що це? CRISPR — це своєрідна база даних бактерії про контакти із вірусами. Вона подібно до того, як лімфоцити людини зберігають інформацію про контакти з інфекціями, забезпечуючи швидку відповідь імунної системи на потрапляння в організм бактерій чи вірусів, з якими людина вже зустрічалася.

Особливості нового тесту

CRISPR-COVID володіє такою ж чутливістю, що і mNGS, але результат з'являється вже через 40 хвилин. У разі масового виробництва вартість матеріалів для нового тесту буде менш як 70 центів.

Іншими словами, CRISPR-COVID – відмінна альтернатива наявним аналізам не тільки з технологічної, а й з економічної точки зору.