Новый тест для диагностики COVID-19 является таким же точным, как другие методы молекулярной диагностики, но значительно превосходит их по скорости анализа и экономичности, а также не требует сложного и дорогостоящего оборудования. Тест можно использовать для проведения быстрых анализов на COVID-19 даже в клиниках, где нет значительных ресурсов.

Больницы по всему миру нуждаются в оперативном тестировании на COVID-19. Распространены молекулярные методы диагностики этого заболевания – метагеномное секвенирование (mNGS) и полимеразная цепная реакция обратной транскрипции (RT-PCR), каждый из которых имеет свои ограничения. Ученые из Китая разработали эффективную альтернативу, пишет Science Daily.

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Преимущества теста

Нехватка быстрых и точных молекулярных диагностических инструментов снижает эффективность мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Альтернативный тест на COVID-19 сделан на основе технологии генного изменения CRISPR, которую широко используют в последние годы. Тест, который они назвали CRISPR-COVID, позволяет с высокой производительностью выявлять вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

CRISPR – что это? CRISPR – это своеобразная база данных бактерии о контактах с вирусами. Она подобно тому, как лимфоциты человека хранят информацию о контактах с инфекциями, обеспечивая быстрый ответ иммунной системы на попадание в организм бактерий или вирусов, с которыми человек уже встречалась.

Особенности нового теста

CRISPR-COVID обладает такой же чувствительностью, что и mNGS, но результат появляется уже через 40 минут. В случае массового производства стоимость материалов для нового теста будет менее 70 центов.

Иными словами, CRISPR-COVID – отличная альтернатива имеющимся анализам не только с технологической, но и с экономической точки зрения.