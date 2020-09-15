Вчені виявили, що найшвидше коронавірус передається під час співу. Вчені закликали добре подумати, перед тим, як співати чи йти на концерт.

Тиша – золото, а спів – це найгірше, що ви можете зробити в оточенні інших людей в час пандемії, такий висновок зробили вчені, які досліджували шляхи поширення коронавірусної інфекції, пише Study Finds.

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Ось чому слід обмежити спів хорів

Є багато повідомлень про поширення COVID-19 у зв'язку зі співом хорів. Тому уряди різних країн ввели різні обмеження, щоб зробити спів більш безпечним. Досі не було проведено жодного наукового дослідження, яке б встановило точну кількість аерозольних частинок і крапель, які ми фактично видихаємо, коли співаємо.



Під час карантину спів хору обмежували / Фото Unsplash

Експеримент зі співом

Щоб перевірити теорію про те, що спів може мати потенціал "суперпоширення" для SARS-CoV-2, шведська команда залучила добровольців – 12 здорових співаків та двох людей, які мають позитивний результат на COVID-19.

Одягаючи чистий повітряний костюм у спеціальній камері, наповненій відфільтрованим повітрям без частинок, учасники були оглянуті під час дихання, розмови та співу з маскою для обличчя та без неї.

За допомогою високошвидкісної камери, потужних ламп та приладів для вимірювання часток, дослідники виявляли аерозолі та інші краплі в повітрі.

Цікаво Двох метрів недостатньо, щоб зупинити поширення вірусу навіть при легкому вітрі, – дослідження

Навіть гучність мови впливає на поширення вірусу

Чим голосніше спів, тим більшою стає концентрація частинок. Пісні, в яких використовуються слова з двома літерами, можуть значно збільшити поширення вірусів.

Деякі краплі настільки великі, що вони рухаються лише на кілька дециметрів від рота, перш ніж впасти, тоді як інші менші і можуть продовжувати зависати протягом декількох хвилин. Зокрема, при вимові приголосних виділяються дуже великі краплі, а літери B і P виділяються як найбільші розповсюджувачі аерозолю,

– пояснив докторант аерозольних технологій Малін Алсвед.

Висновки дослідження

Гучний і насичений приголосними звуками спів поширює крапельки у повітрі. Але якщо співак вдягає маску, рівень поширення часточок стає таким самим, як і у звичайної людини.