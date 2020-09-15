COVID-19 може захоплювати клітини мозку, використовуючи внутрішній механізм клітин для копіювання самого себе. Вчені провели детальне дослідження, яке підтвердило можливий вплив коронавірусної інфекції на структуру мозку.

Американські вчені Медичної школи Університету Колорадо знайшли докази того, що вірус SARS-CoV-2 може пошкоджувати тканини мозку.

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Як проводили дослідження

Щоб дізнатися, чи може SARS-CoV-2 проникнути в клітини мозку, вчені вивчили розтин тканини мозку трьох пацієнтів, які померли внаслідок COVID-19.

Вони також провели експерименти на мишах, інфікованих коронавірусом і на органелах — групах клітин, вирощених в лабораторному посуді, щоб імітувати тривимірну структуру тканини мозку.

Наше дослідження є першим, в якому проводиться великий аналіз інфекції SARS-CoV-2 головного мозку з використанням трьох моделей,

— сказала доктор Марія Нагель, професор неврології та офтальмології.

Що вдалося встановити

Виявилось, що вірус може проникати в нейрони через рецептор ACE2 – це білок на поверхні клітини, який вірус використовує для проникнення в клітину і запуску інфекції.

Крім того, вчені використовували мікроскоп, щоб побачити, як частки коронавірусу "зароджуються" всередині клітини та з'єднуються з внутрішнім механізмом нейронів, щоб створити нові копії самого себе.

Таким чином, вірус викликав метаболічні зміни в сусідніх нейронах, що не були інфіковані.

Примітно, що інфікована тканина мозку не заповнилася імунними клітинами, як очікували вчені.

Чому це унікальне явище

Наприклад, коли вірус Зіка або вірус сказу проникає в мозок, зазвичай за ним слід велику кількість імунних клітин. Так що можливо, що коли SARS-CoV-2 вдасться проникнути в мозок, він якимось чином зможе уникнути типового захисту організму від таких вторгнень.

Ще не відомо, як ця незвичайна імунна відповідь може вплинути на перебіг інфекції, але він може утруднити виведення вірусу з мозку.

Якщо мозок дійсно інфікований, це може мати летальні наслідки,

— сказала Акіко Івасаки, імунолог з Єльського університету, яка керувала роботою.