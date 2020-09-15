Захворюваність не спадає: за добу COVID-19 виявили у 2 905 українців
Від учора внаслідок коронавірусного захворювання померли 53 мешканці України. Загалом інфікувалися 159 702 людей.
Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії. Такі дані станом на 15 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
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Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 70 810 українців, з яких 1 267 за минулу добу.
Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 15 вересня
- Київ – 17 714 (+285);
- Львівська область – 17 243 (+186) ;
- Харківська область – 13 160 (+307);
- Чернівецька область – 12 394 (+142);
- Івано-Франківська область – 11 510 (+153);
- Рівненська область – 10 635 (+80);
- Одеська область – 9 993 (+306);
- Тернопільська область – 9 624 (+390);
- Закарпатська область – 8 756 (+81);
- Київська область – 7 079 (+118);
- Волинська область – 6 428 (+75);
- Вінницька область – 4 887 (+43);
- Житомирська область – 4 470 (+80);
- Хмельницька область – 4 058 (+50);
- Дніпропетровська область – 3 430 (+88);
- Чернігівська область – 2 846 (+58);
- Черкаська область – 2 688 (+109);
- Сумська область – 2 553 (+51);
- Запорізька область – 2 503 (+100);
- Донецька область – 2 154 (+53);
- Миколаївська область – 2 114 (+63);
- Полтавська область – 1 253 (+30);
- Кіровоградська область – 929 (+20);
- Херсонська область – 661 (+17);
- Луганська область –620 (+20).
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