Від учора внаслідок коронавірусного захворювання померли 53 мешканці України. Загалом інфікувалися 159 702 людей.

Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії. Такі дані станом на 15 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.

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Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 70 810 українців, з яких 1 267 за минулу добу.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 15 вересня

Київ – 17 714 (+285);

Львівська область – 17 243 (+186) ;

Харківська область – 13 160 (+307);

Чернівецька область – 12 394 (+142);

Івано-Франківська область – 11 510 (+153);

Рівненська область – 10 635 (+80);

Одеська область – 9 993 (+306);

Тернопільська область – 9 624 (+390);

Закарпатська область – 8 756 (+81);

Київська область – 7 079 (+118);

Волинська область – 6 428 (+75);

Вінницька область – 4 887 (+43);

Житомирська область – 4 470 (+80);

Хмельницька область – 4 058 (+50);

Дніпропетровська область – 3 430 (+88);

Чернігівська область – 2 846 (+58);

Черкаська область – 2 688 (+109);

Сумська область – 2 553 (+51);

Запорізька область – 2 503 (+100);

Донецька область – 2 154 (+53);

Миколаївська область – 2 114 (+63);

Полтавська область – 1 253 (+30);

Кіровоградська область – 929 (+20);

Херсонська область – 661 (+17);

Луганська область –620 (+20).

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