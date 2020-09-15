Со вчерашнего дня в результате коронавирусного заболевания умерли 53 жителя Украины.

Суточный показатель заболеваемости один из крупнейших за все время пандемии. Такие данные по состоянию на 15 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.

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Зато побороли коронавирусную болезнь уже 70 810 украинцев, из которых 1 267 за минувшие сутки.

Статистика больных COVID-19 в Украине по состоянию на 15 сентября

Киев – 17 714 (+285);

Львовская область – 17 243 (+186) ;

Харьковская область – 13 160 (+307);

Черновицкая область – 12 394 (+142);

Ивано-Франковская область – 11 510 (+153);

Ровненская область – 10 635 (+80);

Одесская область – 9 993 (+306);

Тернопольская область – 9 624 (+390);

Закарпатская область – 8 756 (+81);

Киевская область – 7 079 (+118);

Волынская область – 6 428 (+75);

Винницкая область – 4 887 (+43);

Житомирская область – 4 470 (+80);

Хмельницкая область – 4 058 (+50);

Днепропетровская область – 3 430 (+88);

Черниговская область – 2 846 (+58);

Черкасская область – 2 688 (+109);

Сумская область – 2 553 (+51);

Запорожская область – 2 503 (+100);

Донецкая область – 2 154 (+53);

Николаевская область – 2 114 (+63);

Полтавская область – 1 253 (+30);

Кировоградская область – 929 (+20);

Херсонская область – 661 (+17);

Луганская область – 620 (+20).

Внимание: в статистике отсутствуют данные из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.

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