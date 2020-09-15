COVID-19 может захватывать клетки мозга, используя внутренний механизм клеток для копирования самого себя. Ученые провели детальное исследование, которое подтвердило возможное влияние коронавирусной инфекции на структуру мозга.

Американские ученые Медицинской школы Университета Колорадо нашли доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 может повреждать ткани мозга.

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Как проводили исследования

Чтобы узнать, может ли SARS-CoV-2 проникнуть в клетки мозга, ученые изучили после вскрытия ткани мозга трех пациентов, умерших в результате COVID-19.

Они также провели эксперименты на мышах, инфицированных коронавирусом и на органеллах — группах клеток, выращенных в лабораторной посуде, чтобы имитировать трехмерную структуру ткани мозга.

Наше исследование является первым, в котором проводится обширный анализ инфекции SARS-CoV-2 головного мозга с использованием трех моделей,

– сказала доктор Мария Нагель, профессор неврологии и офтальмологии.

Что удалось установить

Оказалось, что вирус может проникать в нейроны через рецептор ACE2 – это белок на поверхности клетки, который вирус использует для проникновения в клетку и запуска инфекции.

Кроме того, ученые использовали микроскоп, чтобы увидеть, как доли коронавируса "зарождаются" внутри клетки и соединяются с внутренним механизмом нейронов, чтобы создать новые копии самого себя.

Таким образом, вирус вызвал метаболические изменения в соседних нейронах, которые не были инфицированы.

Примечательно, что инфицированная ткань мозга не заполнилась иммунными клетками, как ожидали ученые.

Почему это уникальное явление

Например, когда вирус Зика или вирус бешенства проникает в мозг, обычно за ним следует большое количество иммунных клеток. Так что возможно, что когда SARS-CoV-2 удастся проникнуть в мозг, он каким-то образом сможет избежать типичной защиты организма от таких вторжений.

Еще не известно, как этот необычный иммунный ответ может повлиять на течение инфекции, но он может затруднить выведение вируса из мозга.

Если мозг действительно инфицирован, это может иметь летальные исходы,

– сказала Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета, руководившая работой.