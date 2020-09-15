Ученые обнаружили, что быстрее всего коронавирус передается во время пения. Ученые призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт.

Тишина – золото, а пение – это худшее, что вы можете сделать в окружении других людей во время пандемии, такой вывод сделали ученые, которые исследовали пути распространения коронавирусной инфекции, пишет Study Finds.

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Вот почему следует ограничить пение хоров

Есть много сообщений о распространении COVID-19 в связи с пением хоров. Поэтому правительства разных стран ввели различные ограничения, чтобы сделать пение более безопасным. До сих пор не было проведено ни одного научного исследования, которое бы установило точное количество аэрозольных частиц и капель, которые мы фактически выдыхаем, когда поем.



Во время карантина пение хора ограничивали / Фото Unsplash

Эксперимент с пением

Чтобы проверить теорию о том, что пение может иметь потенциал "суперраспространения" для SARS-CoV-2, шведская команда привлекла добровольцев – 12 здоровых певцов и двух людей, которые имеют положительный результат на COVID-19.

Одевая чистый воздушный костюм в специальной камере, наполненной отфильтрованным воздухом без частиц, участники были осмотрены во время дыхания, разговора и пения с маской для лица и без нее.

С помощью высокоскоростной камеры, мощных ламп и приборов для измерения частиц, исследователи обнаруживали аэрозоли и другие капли в воздухе.

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Даже громкость речи влияет на распространение вируса

Чем громче пение, тем большей становится концентрация частиц. Песни, в которых используются слова с двумя буквами, могут значительно увеличить распространение вирусов.

Некоторые капли настолько велики, что они перемещаются только на несколько дециметров изо рта, прежде чем упасть, в то время как другие меньшие, могут продолжать зависать в течение нескольких минут. В частности, при произношении согласных выделяются очень крупные капли, а буквы B и P выделяются как крупнейшие распространители аэрозоля,

– пояснил докторант аэрозольных технологий Малин Алсвед.

Выводы исследования

Громкое и насыщенное согласными звуками пение распространяет капельки в воздухе. Но если певец надевает маску, уровень распространения частиц становится таким же, как и у обычного человека.